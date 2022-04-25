Владивосток, 25 апреля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Приморье задержали двоих ранее судимых мужчин, которые сбывали поддельные купюры в 5000 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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В полицию Находки обратилась 35-летняя сотрудница банка и заявила, что мужчина принёс для проверки на подлинность две купюры по 5 тыс. рублей. Проверка выявила признаки их неплатежеспособности.

С подобным заявлением в полицию обратился и 28-летний житель Находки, который продал компьютер покупателю, расплатившемуся с ним поддельными 5-тысячными купюрами. Также зарегистрированы аналогичные сообщения о сбыте фальшивок в овощных ларьках, придорожных кафе, аптеке и магазине по продаже морепродуктов в Находке, Большом Камне, Артёме и поселке Смоляниново.

По подозрению в совершении преступления в сфере экономической деятельности оперативники задержали в гостинице Артема двоих ранее судимых мужчин в возрасте 53 и 54 лет.

В ходе обысков у фигурантов изъято пять поддельных пятитысячных купюр и четыре мобильных телефона. Автомобиль марки Toyota Prius, на котором они передвигались по краю, помещен на стоянку временного задержания.

Возбуждены уголовные дела. В общей сложности установлен сбыт 20 поддельных купюр на сумму 100 тыс. рублей.

Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит лишение свободы до восьми лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Кстовский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против группы молодых людей, изготовивших около 1 млрд рублей высококачественных поддельных купюр.