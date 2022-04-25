Пекин, 25 апреля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. США может ввести против Китая санкции на торговлю и запрет на технологии. Однако эти меры вряд ли окажутся эффективными. Таким мнением с агентством «Прайм» поделился доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам экономиста, в случае введения антикитайских санкций пострадает сама Америка, поскольку компании США останутся без прибыли. «Именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать», — пояснил эксперт.

Он отметил, что сейчас Китай является гигантом со значительным количеством ресурсов — как высококвалифицированных специалистов, так и технологий. Страна вполне может обойтись и без покупки передовых технологий у США. Китайские компании открывают для себя по всему миру новые рынки сбыта.

«Китай проводят беспроигрышную экономическую политику», — подчеркнул Александр Трофимов и добавил, что Пекин внимательно следит за российским опытом антисанкционной работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее разные эксперты отмечали, что для Китая взаимная торговля с ЕС и США является более важной, чем с Россией. Совокупно на них приходится около половины китайского экспорта. Однако на фоне антироссийских санкций, которые вводит Запад, Китай не поступит подло в политическом плане по отношению к России.