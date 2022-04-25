Якутск, , 06:15 — REGNUM Рост цен на металлоконструкции и инфляция могут привести к тому, что стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии станет выше. Об этом заявил в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев.

Проект Ленского моста Алексюнина Татьяна

Читайте также: В Якутии намерены продолжать строить Ленский мост, несмотря на санкции

При этом он подчеркнул, что на стоимость моста повлияют не санкции, так как для этих работ намерены использовать в основном стройматериалы отечественного производства. Все необходимые импортные детали можно будет спокойно приобрести в дружественных странах, уверен глава региона.

«Я бы говорил, скорее, о росте цен на стройматериалы и, прежде всего, на металлоконструкции, который начался с середины прошлого года. То есть ещё до введения масштабных антироссийских санкций. Строительство дорог и мостов — одна из тех отраслей экономики страны, которая минимально зависит от внешних составляющих, от импорта и в основном ориентирована на местное производство, поэтому именно санкции на неё не влияют. Влиять будет инфляция. Что касается сроков, то самый серьёзный вопрос по Ленскому мосту, который был и остается, — это финансовый», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства моста через реку Лена в Якутии если и будет реализован, то с большими сложностями, считает политолог Андрей Данилов. По его мнению, с большой долей вероятности из-за спецоперации России по просьбе республик Донбасса планы о строительстве мостового перехода будут пересмотрены.