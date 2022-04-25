Строительство Ленского моста может подорожать из-за инфляции — глава Якутии
Якутск, 25 апреля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Рост цен на металлоконструкции и инфляция могут привести к тому, что стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии станет выше. Об этом заявил в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев.
Читайте также: В Якутии намерены продолжать строить Ленский мост, несмотря на санкции
При этом он подчеркнул, что на стоимость моста повлияют не санкции, так как для этих работ намерены использовать в основном стройматериалы отечественного производства. Все необходимые импортные детали можно будет спокойно приобрести в дружественных странах, уверен глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства моста через реку Лена в Якутии если и будет реализован, то с большими сложностями, считает политолог Андрей Данилов. По его мнению, с большой долей вероятности из-за спецоперации России по просьбе республик Донбасса планы о строительстве мостового перехода будут пересмотрены.