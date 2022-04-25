Сингапур, 25 апреля, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Приблизительно 5,5 тыс. фактов заболевания лихорадкой денге зафиксировали в Сингапуре с начала 2022 года, что уже превысило число случаев за весь 2021 год — 5,2 тыс. Об этом 25 апреля сообщила газета The Straits Times со ссылкой на сингапурского министра устойчивого развития и охраны окружающей среды Грэйс Фу.

FotoshopTofs Комары

Глава ведомства предупредила, что в ближайшие месяцы заболеваемость денге в стране продолжит быстро расти и это является «очень тревожной ситуацией». Фу отметила, что одной из причин осложнения эпидемиологической обстановки стала жаркая и влажная погода, увеличивающая популяцию комаров, переносящих инфекцию к людям.

Кроме того, на подъем заболеваемости повлияли мутация вируса денге и режим удаленной работы, который приводит к росту численности насекомых рядом с жилыми домами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля бразильское министерство здравоохранения предупредило о резком росте числа фактов заболевания лихорадкой денге в Бразилии. Количество случаев заболевания с января по апрель 2022 года в два раза превысило аналогичный показатель за 2021 год.