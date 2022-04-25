Бейрут, , 06:06 — REGNUM Стороны конфликта на ливано-израильской границе призвали к сдержанности и спокойствию Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом сказано в заявлении миротворцев, опубликованном 25 апреля на их странице в Twitter.

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В документе уточняется, что утром 25 апреля из южной части Ливана в сторону Израиля была запущена ракета. Она взорвалась в воздухе, никому не причинив вреда. Армия обороны Израиля отреагировала на запуск ракеты ответным огнём с применением десятков снарядов.

«Глава миссии ВСООНЛ и командующий Временными силами Арольдо Ласаро Саенс призывает к спокойствию и сдержанности в этой нестабильной и продолжающейся ситуации», — отмечается в заявлении миротворцев.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил о запуске неизвестными боевиками ракеты в сторону Израиля. Ливанские военные и миротворцы ВСООНЛ обнаружили, откуда вёлся обстрел, но задержать нарушителей режима прекращения огня не смогли.

В ответ на запуск ракеты с территории Ливана Армия обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по объекту в республике.

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