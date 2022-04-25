Тюмень, , 05:50 — REGNUM Тюменские антимонопольщики отказались включать компанию в реестр недобросовестных поставщиков из-за санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

В тюменское УФАС поступило заявление от медучреждения о включении ООО «ЛабКот» в реестр недобросовестных поставщиков в связи односторонним отказом от исполнении договора на поставку медицинской центрифуги. Представители ООО указали, что фирма планировала к поставке лабораторную центрифугу от германского производителя Andreas Hettich GmbH & Co. Kg. Но в марте производитель прислал письмо, в котором сообщается о переносе срока поставки «на неопределенный срок в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, вследствие сложившейся политической ситуации и прекращением авиасообщения между Германий и Россией». Заменить германскую центрифугу на иную с такими же, как в контракте, свойствами не получается, так как такой товар отсутствует у поставщиков стран, имеющих доступ на российский рынок.

«Комиссия Тюменского УФАС России объективно не установила в действиях ООО «ЛабКот» недобросовестного поведения при исполнении контракта. Принято решение сведения в отношении указанного общества в реестр недобросовестных поставщиков не включать», — пояснил руководитель ведомства Игорь Веретенников.