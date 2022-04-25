Москва, 25 апреля 2022, 05:41 — REGNUM Облачная погода и небольшой дождь, местами переходящий в умеренный, ожидаются 25 апреля в Москве. Информация об этом была опубликована 24 апреля на сайте Гидрометцентра России.
Днём в Москве будет тепло, +16…+18 градусов, ночью температура воздуха понизится до +9 градусов.
На территории Московской области ожидается +13…+18 градусов днём, а в вечернее время похолодает до +6 градусов.
Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, с переходом в южный, его сукорость составит от пяти до десяти метров в секунду.
Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве в выходные ожидается тёплая облачная погода с небольшим дождём.
Читайте ранее в этом сюжете: В Москве синоптики обещают в воскресенье облачную погоду и небольшой дождь