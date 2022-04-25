Москва, 25 апреля, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Облачная погода и небольшой дождь, местами переходящий в умеренный, ожидаются 25 апреля в Москве. Информация об этом была опубликована 24 апреля на сайте Гидрометцентра России.

Василий Иванов ИА REGNUM Москва. Пасмурное утро

Днём в Москве будет тепло, +16…+18 градусов, ночью температура воздуха понизится до +9 градусов.

На территории Московской области ожидается +13…+18 градусов днём, а в вечернее время похолодает до +6 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, с переходом в южный, его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве в выходные ожидается тёплая облачная погода с небольшим дождём.