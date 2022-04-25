Биробиджан, , 05:45 — REGNUM Союз женщин России подготовил к отправке 30 коробок для военных, которые проводят специальную операцию в поддержку Донбасса. Солдатам передадут продукты, сладости, предметы личной гигиены и бельё, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

Погрузка гуманитарной помощи Mil.ru

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Организовал сбор посылок региональный союз женщин, рассказала его председатель Ольга Михна. Эта партия помощи будет уже второй, собранной в Еврейской автономии. Посылки отправят в рамках акции «Посылка иz дома».

Как сообщало ИА REGNUM, две тонны продуктов питания и предметов первой необходимости собрали в марте для жителей ЛНР и ДНР сотрудники МЧС ЕАО. Пункты для сбора помощи работали по всей области.