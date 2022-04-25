Владивосток, , 05:41 — REGNUM В минувшие выходные, 23 и 24 апреля, в Приморье зарегистрировано 49 лесных и природных пожаров общей площадью почти 3 тыс. га. Большинство из них ликвидировали. Утром 25 апреля продолжали действовать два пожара на площади 345 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Горящий лес Aviales.ru

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23 апреля в Приморье было 33 пожара, в том числе на землях лесного фонда, 24 апреля – 16.

В 21 муниципалитете региона введен особый противопожарный режим, который, в частности предполагает, временные ограничения на пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и прочее.

С начала года в Приморье зарегистрировано 544 лесных и природных пожара общей площадью 48 870 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, возле посёлка Горный щит в пригороде Екатеринбурга тушат крупный природный пожар.