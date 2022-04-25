Москва, , 05:42 — REGNUM В России автозаправки в ближайшее время могут начать завлекать клиентов скидками на топливо. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.

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Аналитик отметил, что сейчас на многих нефтеперерабатывающих заводах России скопились большие запасы готового к отгрузке топлива. Профицит может стать толчком если не к снижению цен на бензин, то к предложению скидок. Продавцы начнут конкурировать, от этого выиграют покупатели.

При этом Турукалов подчеркнул, что объявленная розничная стоимость бензина на автозаправочных станциях вряд ли существенно уменьшится, речь будет идти именно о скидках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин в апреле 2022 года завизировал распоряжение об обязательном увеличении нефтяниками продажи топлива на бирже. Это поможет удерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке бензина и дизтоплива.

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