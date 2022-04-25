Омск, , 05:33 — REGNUM Омская область присоединилась к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

По центральным улицам Омска 24 апреля проехала колонна из двухсот автомобилей под лозунгами «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!».

Всероссийскую патриотическую акцию с 12 апреля по 9 мая проводит Федерация независимых профсоюзов России в рамках первомайских мероприятий.

24 апреля на торжественный митинг в Омске собрались представители профсоюзных организаций, ветеранских объединений, волонтёры. Они держали в руках флаги и плакаты с патриотическими лозунгами.

Также в этот день омичи присоединились ко всероссийскому патриотическому флешмобу «Белая лента». По словам организаторов, белая ленточка – символ поддержки российской армии.

«Мы проехали уже больше половины пути. И во всех городах, которые были на нашем маршруте, везде нас встречали наши товарищи и говорили слова поддержки», — отметил руководитель автопробега, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

По его словам, сейчас сложнее всего приходится нашим военнослужащим, проводящим спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

«Этой акцией мы заявляем на всю нашу огромную страну, что трудящиеся единодушно выступают за мир без нацизма, без геноцида и без противопоставления одного народа другому», — прокомментировал председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко.

Добавим, следующая остановка патриотического автопробега запланирована в Тюмени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане 25 апреля перекроют несколько улиц связи с проведением автопробега.

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