25 апреля 2022 | Время чтения 11 мин

Анастасия Степанова, , 07:58 — REGNUM Пока покинувший Россию и пост специального представителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс по слухам примеряется к новым банковским активам, к нему появились вопросы у нового директора «Роснано». По имеющейся информации, пришедший на смену Чубайсу в декабре 2020 года Сергей Куликов попросил прокуратуру проверить «наследство». ИА REGNUM решило оценить итоги «деятельности» Чубайса в «Роснано».

НаноЧубайс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, в конце марта 2022 года один из идеологов экономических реформ в России в 90-х годах и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х Анатолий Чубайс покинул свой последний пост — спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. По слухам, одновременно с этим он со своей супругой Авдотьей Смирновой (кинорежиссёром и сценаристом) отбыл за пределы страны. На тот момент в открытых источниках Чубайс ещё числился членом совета директоров АФК «Система» (основной акционер — миллиардер Владимир Евтушенков), но уже в конце апреля в АФК сообщили, что данное физлицо покинуло советы директоров и АФК, и ее портфельной компании «Электрозавод» — производителя трансформаторного оборудования. Между тем в отчётности АФК, обнародованной в январе 2022 года, за Чубайсом числилось 0,0038% акций. Были ли они проданы или так и остались за фигурантом, не сообщалось.

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В медиаповестку Чубайс в апреле 2022 года попал по двум причинам. Во-первых, ходят слухи, что он присматривается к существенной доле банка «Тинькофф», чей основатель не так давно выступил с оскорбительными заявлениями сначала о российской армии, а потом и о гражданах, поддерживающих военную спецоперацию России. Но официально интерес бывшего главы «Роснано» к этому активу пока не подтверждали.

Вторая же причина интереса к уехавшему Чубайсу более весома — у надзорных органов могут появиться вопросы к тому наследству, что он оставил нынешнему руководителю АО «Роснано» Сергею Куликову (занял пост с декабря 2020 года).

В письме, о котором ранее сообщил телеграм-канал «СоветБезРынка» и ряд СМИ, Куликов просит генпрокурора проверить работу компании за 2010–2020 годы — время руководства ею Чубайсом.

Сергей Куликов (сс) Ilya Nedelko

Из документа следует, что с 2010 года была перестроена модель финансирования инвестиционной деятельности АО «Роснано» (предшественник — ГК «Роснанотех»): вместо собственных средств использовались преимущественно заёмные, а это привело к тому, что в 2010–2020 годах объём внешних заимствований превысил 290 млрд рублей. На конец декабря 2020 года внешний долг компании насчитывал 146 млрд рублей (для сравнения: годовой бюджет некоторых регионов России составляет столько же). Расходы на обслуживание этого долга составили ещё 126 млрд рублей.

Как следует из письма, в 2016 году у АО возникли признаки несостоятельности из-за превышения размера обязательств над стоимостью активов.

В 2017 году поменяли учётную политику и размер обязательств формально стал меньше — его часть стали относить на раздел «Добавочный капитал». В письме отчётность называют некорректной, а потенциальный ущерб оценили в сумму около 28 млрд рублей.

Более того, по мнению автора письма, изменённый подход позволил принять решение о выплате дивидендов в 2017 и 2018 годах — 1,1 млрд рублей. И это несмотря на имеющиеся проблемы.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Письмо датировано концом марта 2021 года. Известно также, что на тот момент шли переговоры с кредиторами о реструктуризации кредитного портфеля, но решение ещё принято не было. Это сохраняло риски для компании, связанной со многими крупными проектами. Тогда же автор письма в лице гендиректора «Роснано» Куликова поднял вопрос докапитализации. Пока не сообщалось, какое решение приняло (и приняло ли) правительство.

Остановимся подробнее на ситуации в «Роснано».

Роль Чубайса в делах «Роснано» и финансовые показатели

Анатолий Чубайс не только был руководителем государственного АО «Роснано» с года его создания (создано в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий»), но и имел 1% доли в ООО «Управляющая компания «Роснано», на тот момент владевшей шестью юрлицами.

Анатолий Чубайс Дарья Драй © ИА REGNUM

Рассмотрим финансовые итоги самого АО «Роснано».

При создании АО его уставный капитал утвердили в размере 6,5 млрд рублей (на конец 2021 года увеличен до 53 741 700 000 рублей).

Газета «Ведомости» осенью 2021 года сообщала, что, начиная с госкорпорации — прародителя «Роснано», образованной в 2007 году, имущественный взнос в неё составил 130 млрд рублей, но в 2009 году часть взноса пришлось вернуть. Между тем, по данным издания, в 2011 году был сделан второй щедрый взнос — 49,4 млрд рублей, а общие объемы прямого финансирования «Роснано» с даты создания были 132,3 млрд рублей. А ведь ещё были госгарантии по кредитам и облигационным займам! Газета посчитала, что за 15 лет работы общий объем господдержки Роснано превысил 405 млрд рублей.

При создании АО из госкорпорации перед компанией поставили цель — к 2015 году объём производства проектных компаний, в которые инвестирует «Роснано», должен составить не менее 300 млрд рублей в год, а суммарный объем производства всей российской наноиндустрии — 900 млрд рублей.

По итогам первого года работы (2011-го) АО профинансировало 61 проект при размере инвестиций 36,3 млрд рублей, в том числе заемные средства облигационных займов и банковских кредитов, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации, были 36 338 786 337,91 рубля при собственных средствах АО — 60 тыс. рублей.

Здание «Роснано» karel291

В отчёте 2011 года среди проектов, в которых приняло участие АО «Роснано», например, назывался проект по производству литий-ионных аккумуляторов высокой ёмкости компании «Лиотех» в Новосибирской области. А уже в апреле 2022 года этот проект «Роснано» начал свой банкротный путь: его взяли под наблюдение. При этом юрлицо, полностью принадлежащее АО, само обратилось с банкротным иском, заявив о неподъёмном долге.

Итак, судя по отчётности 2011 года, АО привлекались заемные денежные средства под государственные гарантии РФ 2010 года в сумме 10 млрд рублей и 2011 года в сумме 14,6 млрд рублей. Средства были предоставлены по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий. В 2011 году также были получены госгарантии «в качестве обеспечения по облигациям серий 04 и 05 в объеме 20 млрд рублей» и субсидия из федерального бюджета для возмещения расходов по оплате целевого взноса на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах в сумме 2 185 000 000 рублей.

По данным базы «Контур. Фокус», чистый убыток АО за 2011 год составил 2,98 млрд рублей при выручке 2,7 млрд рублей. При этом у АО в активе были акции ряда компаний, в том числе с Кипра, из США, Нидерландов, Британских островов, Канады, Люксембурга, Ирландии, Швейцарии, Израиля.

Дмитрий Медведев и Анатолий Чубайс (с) Правительство России

Примечательно: в декабре 2011 года «Роснано», Сбербанк, Евразийский банк развития, ООО «Сбербанк Капитал» и некое Sherigo Resources Limited подписали рамочное соглашение, по которому была проведена реструктуризация долга и дополнительное финансирование ООО «Усолье-Сибирский силикон», которое контролируется Sherigo Resources Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

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По итогам 2012 года «Роснано» указывает чистый убыток в размере 24,369 млрд рублей. В отчётности уточнялось, что большая часть убытка приходится на резервы, сформированные под обесценение финансовых вложений. Чистый убыток без их учёта — 2,5 млрд рублей.

«Резерв по финансовым вложениям в размере 18,4 млрд рублей сформирован в связи с обнаружением признаков обесценения по ряду проектов (в большей части, проекты в сфере альтернативной энергетики), обусловленного преимущественно изменениями рыночной конъюнктуры», — отмечалось в отчёте.

Митинг в августе 1998 года «Переславская неделя» Ю. Н. Частов Wikimedia Commons Митинг в апреле 1998 года. Лозунг на плакате «Рыжего на нары» (имеется в виду Анатолий Чубайс) «Переславская неделя» Ю. Н. Частов Wikimedia Commons

В 2012 году АО «Роснано» получило господдержку в разных формах: госгарантии на общую сумму до 28 млрд рублей в обеспечение исполнения обязательств по возврату АО суммы кредитов (погашению основного долга), обществом также под госгарантии осуществлено размещение облигаций в объеме 20 млрд рублей, получена субсидия из федерального бюджета для возмещения расходов по оплате целевого взноса на строительство установки того же лазера, что и ранее, — 3040 млн рублей. В отчётности уточнялось, что общий объем бюджетных ассигнований, выделяемых в целях предоставления госгарантий РФ по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым «Роснано», до 2015 года составляет 182 млрд рублей. На конец декабря 2012 года сумма заимствований, привлеченных АО под госгарантии, составила уже 106 млрд рублей.

По итогам 2013 года в отчётности снова фигурирует чистый убыток на фоне существенной господдержки — 23,815 млрд рублей. Продолжилась тенденция и в 2014 году, когда убыток был 14,571 млрд рублей.

В 2015 году АО указало чистую прибыль в размере 9,9 млрд рублей. При этом на 31.12.2015 года компания имела остаток задолженности по основному долгу — 146,18 млрд рублей.

По итогам 2016 года в отчёте снова фигурирует чистый убыток (по российским стандартам бухотчётности (РСБУ) — 17,413 млрд рублей. Также уточнялось, что за 2016 год объём расходов по обслуживанию долгосрочного портфеля кредитной задолженности «Роснано» составил 15,8 млрд рублей, а в целом за весь период деятельности на тот момент общество направило на обслуживание долга более 65 млрд рублей. Уточнялось, что снижение стоимости чистых активов общества в этот период обусловлено «преимущественно особенностью модели финансирования деятельности» и наличием «существенных регулярных расходов по обслуживанию и возврату заимствований, привлеченных под государственные гарантии».

Владимир Путин и Анатолий Чубайс kremlin.ru

В 2017 году АО по РСБУ указывает уже чистую прибыль — 1,07 млрд рублей. А по международным стандартам отчётности (МСФО) у группы за 2017 года был чистый убыток — 5,3 млрд рублей.

В 2018 году по РСБУ АО указывало чистую прибыль 892,2 млн рублей, а в 2019 году чистый убыток АО составил 17,3 млрд рублей.

В базе «Контур. Фокус» уточняется, что АО «Роснано» за 2020 год по РСБУ получен чистый убыток в размере 37,2 млрд рублей, а собственный капитал снизился на 69% относительно 1 января 2019 года. При этом, по данным консолидированной финансовой отчетности АО (по МСФО), за 2020 год убыток был 52,9 млрд рублей, размер активов группы «Роснано» по итогам 2020 года составил 109,4 млрд рублей, что на 58,3 млрд рублей ниже показателя 2019 года. В целом за весь период деятельности (до 2020 года) общество направило на выплату процентов и комиссий по долгу 115 млрд рублей.

Так закончила работу компания в последний год руководства ею Анатолием Чубайсом.