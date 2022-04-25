Биробиджан, 25 апреля, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Во всех школах Еврейской автономии утром 25 апреля поднимали российский флаг под гимн России. В регионе введены еженедельные патриотические линейки, сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Ростислав Гольдштейн.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

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В мае учебная неделя будет начинаться аналогичным образом не только в школах, но и в колледжах и техникумах, пояснил глава ЕАО.

«Я уверен, что это станет очень хорошей, доброй и полезной традицией. Наш долг — воспитать подрастающие поколения в духе патриотизма и любви к Родине», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области учреждениям образования поставили задачу воспитать настоящих патриотов. В школах и колледжах региона раз в неделю занятия будут начинать с подъёма флага России и пения гимна страны.