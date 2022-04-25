Прага, , 05:19 — REGNUM Подземные хранилища природного газа в Чехии в этом году, учитывая ситуацию на мировом рынке, начали заполняться намного раньше, чем обычно. Об этом 24 апреля сообщило издание Novinky. cz со ссылкой на Симону Хладикову, пресс-секретаря крупнейшего оператора газохранилищ в Чешской Республике RWE Gas Storage CZ.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Общий полезный объём газохранилищ в Чехии, составляет около 3,5 млрд кубометров, это соответствует примерно трём месяцам потребления газа в зимний период. Исходя из ситуации на рынке и антироссийских санкционных мер, введённых в связи со спецоперацией на Украине, властями Чехии было принято решение о начале заполнения газохранилищ на несколько недель раньше, чем обычно. Их заполнение стартовало 1 апреля.

Чехия очень сильно зависит от поставок российского газа, но, тем не менее, власти страны пытаются следовать общеевропейскому тренду и максимально ускорить процесс отказа от всех энергоносителей из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Запасов природного газа в подземных газохранилищах Чехии хватит на три недели, поскольку они заполнены на 28%.

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