Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Корабль Crew Dragon с четырьмя космическими туристами на борту, выполняющий полет в рамках миссии Ax-1, отстыковался от Международной космической станции (МКС) после длительной задержки и направился к Земле. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Космический корабль Crew Dragon NASA

Корабль пробыл на орбите на пять дней больше, чем планировалось из-за неблагоприятных погодных условий в месте предполагаемой посадки. Crew Dragon начал полет 8 апреля и его прибытия ждут у побережья штата Флорида 25 апреля в 13:00 по времени восточного побережья США (20:00 мск).

Организаторы миссии Ax-1 заявляют, что ее необходимо рассматривать как первый чисто коммерческий рейс на МКС, который не связан с какими-либо официальными организациями. В состав команды входят бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее NASA объявило о том, что испытательный полет к МКС космического корабля Starliner, созданного американской компанией Boeing, назначен на 19 мая 2022 года.

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