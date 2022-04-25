Омск, , 05:13 — REGNUM Потепление ожидается в Омской области.

Весна в окошке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, днём 25 апреля в регионе прогнозируется +10… +15 °С. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Преимущественно без осадков.

26 апреля в Омской области ночью местами ожидается небольшой дождь, в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью – 0… +5 °С, при прояснении до — 5 °С.

Днём 26 апреля местами прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Столбики термометров поднимутся до +14… +19 °С.

Читайте также: В Красноярский край вернутся холода