Владивосток, 25 апреля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. В Приморье дали начало новой традиции – в школах поднимать флаг и исполнять гимн России в начале каждой учебной недели. Одной из первых 25 апреля к ней присоединилась школа №6 Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Флаг РФ

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В торжественном мероприятии в школе №6 приняли участие врио заместителя председателя Правительства – министра образования края Эльвира Шамонова и мэр города Константин Шестаков.

В начале торжественной линейки почетные гости обратились к учащимся с приветственным словом.

«Мы даем старт новой прекрасной традиции – начинать новую учебную неделю с воспоминаний о том, что вы – дети величайшей страны. Ваши прадеды и деды защищали свое Отечество, ценой жизни отстаивали его границы, чтобы вы могли жить под мирным небом, чтобы ваше детство было счастливым, чтобы вы выросли и могли так же прославить свое государство. Во время исполнения гимна я видела, как вы подпеваете. Многие знают наизусть все слова. Это очень радует. Наш флаг и наш гимн – главные символы страны. В традициях – наша сила», — сказала министр образования края Эльвира Шамонова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове с 25 апреля в учреждениях образования пройдут торжественные линейки, на которых поднимут флаг России.