Любляна, , 05:20 — REGNUM В Словении подвели предварительные итоги выборов в парламент страны, которые прошли 24 апреля. Обработано 99,68% бюллетеней, сообщают СМИ.

Карта-флаг Словении Aivazovsky

На первом месте оказалось оппозиционное «Движение свобода». Левоцентристы набрали 34,54% голосов. Следом идет правящая Словенская демократическая партия во главе с премьер-министром Янезом Яншей (23,53%). Третье место занимает «Новая Словения – Христианские демократы» — 6,85%, четвёртое — «Социальные демократы» (6,65%), а пятое место — «Левые» (4,38%). Остальные партии, участвовавшие в выборах, не преодолели четырехпроцентный барьер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Словении 24 апреля прошли парламентские выборы. По данным избиркома страны, в писках избирателей значится 1 млн 695 тыс. 766 человек, из них 106 тыс. 753 избирателей находятся за рубежом. Явка на выборах составила 69,71%.

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