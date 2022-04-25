Якутск, 25 апреля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Жителю Намского района Якутии пришлось оплатить 67 штрафов госавтоинспекции, чтобы продать автомобиль. Судебные приставы установили на имущество должника запрет регистрационных действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по республике.

Штраф

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В отношении якутянина возбудили 67 исполнительных производств. Общая сумма штрафов, которые взыскивали с мужчины, составила 55 тыс. рублей. Самым распространённым нарушением правил дорожного движения, которое допускал житель Намского района, было превышение скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале калужские судебные приставы взыскали с 19-летней владелицы автомобиля задолженность по штрафам на сумму 78 тысяч рублей. Девушка нарушала правила во время поездок по Москве и Московской области.