Тайбэй, , 04:52 — REGNUM Производство на двух своих заводах приостановил ведущий производитель электроники в Тайване Foxconn в связи со вспышкой COVID-19. Об этом 25 апреля сообщила газета South China Morning Post.

Электроника

Производство было приостановлено на двух заводах, расположенных в городском уезде Куньшань в провинции Цзянсу на востоке КНР после нескольких случаев выявления коронавирусной инфекции на территории предприятия. В связи с этим были введены ограничения на передвижение и закрыты общежития, в которых проживали сотрудники.

Foxconn также известна как Hon Hai Precision Industry, она является самым крупным в мире контрактным производителем электроники и выполняет заказы для таких мировых гигантов в мире электроники, как Apple. Основные производства компании расположены в городах материкового Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Малайзия не исключила поставок электроники в Россию.

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