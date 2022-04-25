Манагуа , 25 апреля, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Никарагуа решила закрыть представительство Организации американских государств (ОАГ) в Манагуа после того, как страна покинула объединение. Об этом заявил никарагуанский министр иностранных дел Денис Монкада, передает телеканал Telesur.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Глава МИД назвал организацию инструментом вмешательства и влияния Госдепартамента США. По его словам, Никарагуа осуждала и продолжает осуждать «позорное положение» ОАГ, которая не способна объединить регион и не уважает суверенитет, а также самоопределение народов.

Монкада добавил, что его страна не является чьей-либо колонией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Организация американских государств (ОАГ) приостановила статус России в качестве наблюдателя при объединении. Власти Венесуэлы осудили это решение ОАГ.