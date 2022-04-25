Якутск, 25 апреля, 2022, 04:51 — ИА Регнум. На Комсомольской площади Якутска был организован масштабный якутский национальный круговой танец, в котором приняли участие более 5,5 тыс. мужчин. Таким образом якутяне поддержали российских военнослужащих и президента России Владимира Путина, сообщило ЯСИА.

окружная администрация Якутска Осуохай в Якутске

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Люди высказывались за проведение спецоперации в защиту Донбасса и за политику, которою проводит руководство России.

«Мы пришли сюда поддержать наших соотечественников, которые отправились на Украину, показать, что мы с ними. Это всероссийская акция в поддержку специальной операции», — отметил руководитель общественной организации «Ил-Субэ» Андрей Николаев.

«Мы, бывшие сотрудники внутренних дел, ветераны боевых действий, поддерживаем президента Владимира Путина и спецоперацию на Украине. Я сам украинец, выхода у нас другого не было», — сказал участник боевых действий Александр Алимович.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Якутии прошёл танцевальный флешмоб «Россия_Мы». Жители республики в национальных одеждах исполнили танец в поддержку военнослужащих России, участвующих в спецоперации по защите республик Донбасса.