Кингстон, , 04:27 — REGNUM Экстрадицию в США экс-сенатора Гаити Джон-Жоэля Жозефа, который является ключевым подозреваемым по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, одобрил суд на Ямайке. Об этом 24 апреля сообщил новостной портал Haiti Libre.

Президент Гаити Жовенель Моиз (сс) Office of U.S. Ambassador to U.N

Бывший сенатор был задержан на территории Ямайки и попросил убежища, но в просьбе ему было отказано. В конце 2021 года на Ямайке был задержан гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, который тоже подозревается в причастности к убийству президента Гаити. Властями островного государство было принято решение о депортации его в Колумбию, несмотря на запрос об экстрадиции от Гаити, но во время пересадки на авиарейс Паласиос был задержан и отправлен в США.

Напомним, президент Гаити Моиз был убит 7 июля 2021 года в свой резиденции в результате нападения преступной группы. Супруга президента получила ранения и была госпитализирована. По делу об убийстве главы Гаити было задержано более 40 человек.

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