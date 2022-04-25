Кингстон, 25 апреля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Экстрадицию в США экс-сенатора Гаити Джон-Жоэля Жозефа, который является ключевым подозреваемым по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, одобрил суд на Ямайке. Об этом 24 апреля сообщил новостной портал Haiti Libre.

(сс) Office of U.S. Ambassador to U.N Президент Гаити Жовенель Моиз

Бывший сенатор был задержан на территории Ямайки и попросил убежища, но в просьбе ему было отказано. В конце 2021 года на Ямайке был задержан гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, который тоже подозревается в причастности к убийству президента Гаити. Властями островного государства было принято решение о депортации его в Колумбию, несмотря на запрос об экстрадиции от Гаити, но во время пересадки на авиарейс Паласиос был задержан и отправлен в США.

Напомним, президент Гаити Моиз был убит 7 июля 2021 года в своей резиденции в результате нападения преступной группы. Супруга президента получила ранения и была госпитализирована. По делу об убийстве главы Гаити было задержано более 40 человек.