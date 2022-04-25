Екатеринбург, , 04:30 — REGNUM В Екатеринбурге учитель с школьниками попали в ДТП. Установлено, что за рулём машины находился пьяный педагог. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, 31-летний мужчина имеет восьмилетний водительский стаж. Мужчина взял машину в арену через каршеринговый сервис и решил прокатить своих учеников. Педагог не справился с управлением транспортного средства. В результате автомобиль съехал с дороги врезался в дерево.

«По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. В отношении водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия», — сказали в Госавтоинспекции.

Из-за автоаварии пострадали трое восьмиклассников. Два 14-летних мальчика с травмами головы и 15-летняя девочка с переломом бедра и травмами головы доставлены в больницу, информирует портал e1. ru.