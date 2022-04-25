Хабаровск, 25 апреля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Работа полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Хабаровском крае запланирована на 25–26 апреля, сообщается на сайте полпредства.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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Трутнев встретится с руководителями крупных предприятий края, ознакомится с ходом реализации проектов в ТОР «Хабаровск», проведёт ряд совещаний, в том числе по созданию в регионе строительного кластера. Также запланировано и заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Кроме того, полпред проинспектирует строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев в ходе доклада Владимиру Путину 13 апреля о развитии Арктики предложил расширить программу субсидирования развития социальной инфраструктуры на Арктическую зону.