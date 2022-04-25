Мехико, , 04:16 — REGNUM По меньшей мере шесть человек получили травмы у побережья Мексики в результате столкновения катера, в котором находились туристы, с крупным морским животным. Об этом 24 апреля передал телеканал Televisa со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям мексиканского штата Нижняя Калифорния Южная.

Кит Цитата из аниме «Дети моря». реж. Аюму Ватанабэ. 2019. Япония

Инцидент произошел возле города Ла-Пас. Власти пока не знают, с каким именно животным произошло столкновение. В ведомстве полагают, что речь может идти как о ките, так и о китовой акуле. После происшествия троих пострадавших доставили в больницу. По факту случившегося будет проведено расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года скоростной паром врезался в крупное морское животное у берегов японской префектуры Ниигата. В результате происшествия пострадали 87 человек.

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