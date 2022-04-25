В Мексике катер с туристами врезался в крупное морское животное
Мехико, 25 апреля, 2022, 04:16 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек получили травмы у побережья Мексики в результате столкновения катера, в котором находились туристы, с крупным морским животным. Об этом 24 апреля сообщил телеканал Televisa со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям мексиканского штата Нижняя Калифорния Южная.
Инцидент произошел возле города Ла-Пас. Власти пока не знают, с каким именно животным произошло столкновение. В ведомстве полагают, что речь может идти как о ките, так и о китовой акуле. После происшествия троих пострадавших доставили в больницу. По факту случившегося будет проведено расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года скоростной паром врезался в крупное морское животное у берегов японской префектуры Ниигата. В результате происшествия пострадали 87 человек.