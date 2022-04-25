Магадан, , 04:17 — REGNUM В посёлке Синегорье состоялся автопробег в поддержку Вооруженных сил России и спецоперации в защиту Донбасса. В нём участвовали сотрудники «Колымаэнерго» и автолюбители Ягоднинского городского округа — 70 человек на 35 автомобилях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской областной думы.

Автопробег на Колыме Пресс-служба Магаданской областной думы

Участники автопробега выстроили свои машины в форме букв «Z» и «V» на главной площади посёлка, наклеив на задние стекла автомобилей символ «Z».

Депутат Магаданской областной Думы Радий Багаутдинов сказал:

«Мы собрались вместе в поддержку наших Вооруженных сил, которые выполняют сейчас свой долг. Хочется пожелать нашим ребятам, чтобы все вернулись целыми и невредимыми. Победа будет за нами! Всем крепкого здоровья, мира и добра!».

По мнению одного из участников акции, «сейчас мы, как никогда, должны быть сплоченнее, поддерживать друг друга»:

«Хоть мы и так далеко на Севере, но мы всем сердцем с нашими военнослужащими, поддерживаем их, переживаем за них».

Автоколонна проехала с российскими флагами по центральной улице Синегорья и до Колымской ГЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали восемь мирных жителей.