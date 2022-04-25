Магадан, , 04:00 — REGNUM Магаданские дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью станут участниками проекта «Сохраним наследие ЮНЕСКО на Дальнем Востоке: новое измерение» — они посетят Владивосток в рамках образовательного визита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Приморский океанариум A. C. Tatarinov

Читайте также: Акция «Окно в Россию»: в Москве рассказали о богатствах регионов страны

Цель поездки — социализация детей через образовательный туризм, изучение истории Дальнего Востока.

Гости посетят исторические места в Приморье: Корабельную набережную, Адмиральский сквер — лодка С-56, памятник Муравьеву-Амурскому, видовую площадку, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, кампус ДВФУ. Также познакомятся с окружающим и животным миром Дальнего Востока — побывают в природном парке «Земля леопарда» и в сафари-парке, единственном в России, который входит в число 12 лучших зоопарков мира.

Для учащихся проведут мастер – классы по изготовлению памятных сувениров, дети посетят арт-пространство «Штыковские пруды». 26 апреля школьники станут участниками телемоста «Владивосток — Магадан».

Вся поездка, питание и проживание в отеле, экскурсионные мероприятия по инициативе губернатора Сергея Носова финансирует правительство Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по привлечению российских и иностранных туристов в России. Однако Россия — это также и неисчерпаемый источник уникальных регионально-национальных традиций, что, к сожалению, заметно далеко не всем. Чтобы обратить внимание жителей страны и зарубежья на богатство регионов России, в Московском Императорском яхт-клубе состоялась акция «Окно в Россию».