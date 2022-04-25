Брянск, , 04:28 — REGNUM В Брянске горит нефтебаза. Об этом сообщает ГУ МЧС по Брянской области.

Пожар 32. mchs. gov. ru

Пожар произошел в ночь на 25 апреля. Происшествию присвоен повышенный ранг. СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства региона информируют о том, что на территории нефтебазы горят резервуары с топливом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсети появилось видео пожара. Пользователи говорили о возгорании и взрывах в районе нефтебазы «Дружба».

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