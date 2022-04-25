Бразилиа, , 03:49 — REGNUM Предложение проводить карнавальные шествия чаще одного раза в год выдвинуло руководство Специальной лиги школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa), которая является главным организатором карнавалов. Об этом 24 апреля заявил глава Liesa Жоржи Перлингейру в интервью телеканалу CNN Brazil.

«Я очень поддерживаю эту идею. Это был бы просто парад, а не соревнование, настоящее представление, чтобы привлечь публику, туристов и занять [творческое] сообщество. Нам следует чаще задействовать самбодром «Маркиз де Сапукаи», — пояснил Перлингейру.

По мнению организатора карнавала, представления можно было бы объединить одной темой. Инициативу глава Liesa предлагает обсудить сначала со школами самбы, а уже потом, в случае, если инициативу поддержат, согласовать с властями.

Празднование карнавала в Бразилии по традиции проводится перед католическим великим постом. В текущем году карнавал проводился позже обычного в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19. Двухдневные выступления школы самбы Liesa состоялись 23 и 24 апреля, это были соревнования самой высшей и наиболее престижной лиги самбы в Бразилии. Все выступления проходят на самбодроме «Маркиз де Сапукаи», уникальном архитектурном сооружении по проекту Оскара Нимейера. Имя школы-чемпиона карнавала 2022 года станет известно 26 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Бразилии издали декрет, отменяющий режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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