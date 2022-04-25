Анадырь, , 03:41 — REGNUM «Пищевой комплекс «Полярный» в Анадыре стал 61-м резидентом ТОР «Чукотка» — стоимость инвестиционного проекта составит более 15 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Цены на Чукотке Цитата из к/ф «Чукотские дальнобойщики». Реж Евгений Басов. 2019. Россия

Инвестпроект направлен на повышение продовольственной безопасности Чукотки, снижение зависимости от навигационных поставок продовольственной группы товаров.

Цель проекта – увеличение производственных мощностей предприятия, выпуск новой продукции, запуск производственного цеха, строительство современного складского-производственного комплекса, создание дополнительных рабочих мест.

Использование новой технологии переработки позволит снизить издержки производства, а объёмы выпускаемой продукции благодаря новому цеху увеличатся на 25 тонн в год.

Резиденты всех преференциальных режимов на Чукотке по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» всего инвестировали в экономику региона 65,3 млрд рублей, создав более 2,2 тыс. рабочих мест. Количество резидентов — 80, общая стоимость проектов – 780 млрд рублей, запланировано создание 8,1 тыс. рабочих мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, в теплицах Ставропольского края с начала 2022 года было произведено свыше 24 тыс. тонн овощей томатов и огурцов. Их качество не уступает импортной продукции, отметили в краевом минсельхозе. Помимо томатов и огурцов, в теплицах края было произведено с начала 2022 года около 97 тонн другой продукции. Тепличные хозяйства Ставрополья активно участвуют в борьбе за продовольственную независимость России от импорта.