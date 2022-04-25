Брянск, , 03:52 — REGNUM В Брянске произошёл крупный пожар. О происшествии в районе нефтебазы «Дружба» сообщают 25 апреля пользователи соцсети.

Пожар Dave Hogg

Очевидцы отмечают, что пламя видно из разных частей города. До пожара якобы были слышны взрывы.

Стоит отметить, в пасхальное воскресенье (24 апреля) в городе Фокино Брянской области сгорел Дом культуры. Версией пожара называют короткое замыкание электропроводки.

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