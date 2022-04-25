Брянск, 25 апреля 2022, 03:52 — REGNUM В Брянске произошёл крупный пожар. О происшествии в районе нефтебазы «Дружба» сообщают 25 апреля пользователи соцсети.
Очевидцы отмечают, что пламя видно из разных частей города. До пожара якобы были слышны взрывы.
Стоит отметить, в пасхальное воскресенье (24 апреля) в городе Фокино Брянской области сгорел Дом культуры. Версией пожара называют короткое замыкание электропроводки.
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