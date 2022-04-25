Хартум, , 03:35 — REGNUM По меньшей мере 500 миротворцев, служащих в составе эфиопского контингента Временных сил ООН, запросили убежище у властей Судана. Об этом 24 апреля сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя организации.

Миротворцы ООН U.S. Navy

Они являются выходцами из эфиопского штата Тыграй и обеспечивают безопасность в Абьее — спорная территория на границе республик Судан и Северный Судан. Миротворцы считают, что возвращение в Эфиопию грозит им опасностью.

По информации журналистов, все запросившие убежище в настоящий момент находятся под защитой ООН в безопасном месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля глава Переходного военного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан обвинил спецпосланника ООН по республике Волкера Первеса во вмешательстве во внутренние дела страны и пригрозил ему высылкой.

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