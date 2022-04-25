Анадырь, 25 апреля, 2022, 03:28 — ИА Регнум. По зимникам в отдалённые населённые пункты Чукотки доставили более 6 тыс. тонн дизельного топлива — это 105% от запланированного объёма и 7 тыс. тонн угля — 100%. В полном объёме энергоресурсами обеспечены сёла Анадырского, Билибинского и Чаунского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Сопки и люди. «Вся Чукотка. Эгвекинот»

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Отмечается, что погодные условия позволили вовремя открыть автозимники, поэтому доставка топливно-энергетических ресурсов прошла успешно: запасы угля и дизельного топлива в сёлах были пополнены на 100%, даже где-то удалось завезти сверх плана, экстренных ситуаций не произошло.

В Анадырский район доставлено более 2,7 тыс. тонн дизтоплива, в сёла Билибинского района — свыше 3 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн угля, в Чаунский район поступило 2 тыс. тонн угля и 578 тонн топлива.

Создан необходимый запас топлива, который обеспечит работу котельных и дизельных электростанций в поселениях до следующего периода автозимников в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в связи с установившейся положительной температурой воздуха закрыли все ледовые переправы.