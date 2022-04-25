Деревня Гостилицы, Ленинградская область, 25 апреля, 2022, 03:51 — ИА Регнум. В Ленинградской области выясняются обстоятельства жёсткой посадки легкомоторного самолета. Об этом 24 апреля сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ahunt Самолёт Piper PA-28

По данным ведомства, случай произошел 24 апреля. Самолёт «Piper 28» жестко приземлился в деревне Гостилицы Ломоносовского района.

Причиной жёсткой ЧП названы сильные порывы ветра. Пилот воздушного судна не пострадал. Пассажиры на борту отсутствовали.