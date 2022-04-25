Париж, , 03:50 — REGNUM Во Франции победу на президентских выборах одержал Эмманюэль Макрон. Обработаны все бюллетени. Об этом сообщают 25 апреля СМИ.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Макрон по итогам второго труа выборов набрал 58,55% голосов. Его соперницу Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 апреля во Франции прошёол второй тур президентских выборов. Предварительные итоги вызвали недовольство населения. Начались беспорядки и столкновении с полицией. Есть данные, что в Париже погибли как минимум два человека.

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