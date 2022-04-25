Санкт-Петербург, 25 апреля 2022, 03:07 — REGNUM Судья арбитража Санкт-Петербурга и Ленинградской области Новоселова удовлетворила иск публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и признала жилищно-строительный кооператив «Шлиссельбургский дворик» банкротом, открыв конкурсное производство сроком на один год — до 13 апреля 2022 года. Юрлицо будут банкротить по правилам застройщика. Решение может быть обжаловано, но обжалование решения не приостанавливает его исполнение, передаёт ИА REGNUM.

Долгострой
Долгострой

Конкурсным управляющим ЖСК назначен Дмитрий Ражев — участник союза АУ «Саморегулируемая организация «Дело».

Как следует из материалов дела, в 2016 году в отношении ООО «Торговый дом «Сигма» было введено наблюдение, а потом и конкурсное производство. В 2019 году определением суда в целях погашения требований участников строительства ООО «Торговый дом «Сигма» права застройщика на недострой и участки были переданы ЖСК «Шлиссельбургский дворик». Речь шла о недострое в г. Шлиссельбург общей площадь 26 545 кв. м и степенью готовности 15%, а также объекте готовностью 62% площадью 12 589 кв. м. Позднее ЖСК в рамках механизма, предусмотренного законом, обратился в фонд для получения выплаты возмещения гражданам — членам кооператива. Общая сумма составила 272 млн рублей. Возмещение фонд одобрил и посчитал, что имеет право обратиться с иском о ликвидации должника или банкротстве, так как кооператив создан в рамках процедуры банкротства для завершения строительства, но «указанных целей должник не достиг».

Напомним, банкротный иск в отношении ЖСК слушался с февраля 2022 года.

Кооператив учредили в сентябре 2017 года. В ЕГРЮЛ председателем была указана Ирина Плеханова.