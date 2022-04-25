Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Судья арбитража Санкт-Петербурга и Ленинградской области Новоселова удовлетворила иск публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и признала жилищно-строительный кооператив «Шлиссельбургский дворик» банкротом, открыв конкурсное производство сроком на один год — до 13 апреля 2022 года. Юрлицо будут банкротить по правилам застройщика. Решение может быть обжаловано, но обжалование решения не приостанавливает его исполнение, передаёт ИА REGNUM.

Долгострой

Конкурсным управляющим ЖСК назначен Дмитрий Ражев — участник союза АУ «Саморегулируемая организация «Дело».

Как следует из материалов дела, в 2016 году в отношении ООО «Торговый дом «Сигма» было введено наблюдение, а потом и конкурсное производство. В 2019 году определением суда в целях погашения требований участников строительства ООО «Торговый дом «Сигма» права застройщика на недострой и участки были переданы ЖСК «Шлиссельбургский дворик». Речь шла о недострое в г. Шлиссельбург общей площадь 26 545 кв. м и степенью готовности 15%, а также объекте готовностью 62% площадью 12 589 кв. м. Позднее ЖСК в рамках механизма, предусмотренного законом, обратился в фонд для получения выплаты возмещения гражданам — членам кооператива. Общая сумма составила 272 млн рублей. Возмещение фонд одобрил и посчитал, что имеет право обратиться с иском о ликвидации должника или банкротстве, так как кооператив создан в рамках процедуры банкротства для завершения строительства, но «указанных целей должник не достиг».

Напомним, банкротный иск в отношении ЖСК слушался с февраля 2022 года.