Токио, , 02:59 — REGNUM Тело ребенка с японского круизного судна «KAZU 1», которое затонуло 23 апреля у берегов острова Хоккайдо на севере Японии, найдено спасателями. Об этом 25 апреля передал телеканал NHK.

После кораблекрушения. Иван Айвазовский

Ранее были обнаружены тела десяти взрослых, которые пропали без вести. Всего на борту корабля находились 26 человек, включая двоих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля судно «KAZU 1» подало сигнал о затоплении, после чего связь с экипажем прервалась. Власти Японии начали поисково-спасательную операцию, задействовав береговую охрану и силы самообороны страны. К месту, откуда был подан сигнал бедствия, направили два вертолета и патрульные суда.

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