Бейрут, , 02:55 — REGNUM Ракета, выпущенная неизвестными боевиками на юге Ливана в сторону Израиля, взорвалась в воздухе, не причинив никому вреда. Об этом 25 апреля сообщает катарская телестанция Al Jazeera.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что армия Израиля зафиксировала пуск ракеты с территории Ливана, но сигнал воздушной тревоги давать не стали. Ливанские военные и миротворцы из Временных силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), базирующиеся на границе страны, обнаружили пусковые ракетные установки, из которых вёлся обстрел территории Израиля, но задержать нарушителей режима прекращения огня не смогли.

Запуск ракеты связывают с эскалацией конфликта в Восточном Иерусалиме и на Западном побережье реки Иордан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ливана осудили Израиль за эскалацию конфликта в Иерусалиме.

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