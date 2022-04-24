Бейрут, 25 апреля, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Ракета, выпущенная неизвестными боевиками на юге Ливана в сторону Израиля, взорвалась в воздухе, не причинив никому вреда. Об этом 25 апреля сообщает катарская телестанция Al Jazeera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Отмечается, что армия Израиля зафиксировала пуск ракеты с территории Ливана, но сигнал воздушной тревоги давать не стали. Ливанские военные и миротворцы из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), базирующиеся на границе страны, обнаружили пусковые ракетные установки, из которых вёлся обстрел территории Израиля, но задержать нарушителей режима прекращения огня не смогли.

Пуск ракеты связывают с эскалацией конфликта в Восточном Иерусалиме и на Западном побережье реки Иордан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ливана осудили Израиль за эскалацию конфликта в Иерусалиме.