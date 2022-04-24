Москва, 25 апреля, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Московский аэропорт «Внуково» ввел режим простоя для части сотрудников. Треть штата предупреждена о сокращении. Об этом сообщает издание «Известия».

Lewa Внуково

Ряду сотрудников аэропорта предложено перейти на неполный график работы. Предписания о последующем сокращении получили 30% штата.

Ранее подобные меры ввел аэропорт Шереметьево. Санкции из-за военной специальной операции России в защиту населения Донбасса привели к значительному снижению пассажиропотока в воздушных гаванях. Так, в марте Внуково обслужил всего около 990 тыс. пассажиров, что на 19% меньше прошлогоднего показателя.