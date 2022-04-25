Киров, , 02:49 — REGNUM Арбитражный суд Кировской области удовлетворил иск ФНС России к ООО «Кировский завод бетонных изделий» и признал ответчика банкротом «как отсутствующего должника». Конкурсное производство в отношении предприятия продлится шесть месяцев — до 13 октября 2022 года. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Конкурсным управляющим суд назначил Александра Шалыго — участника союза «СРО АУ «Стратегия» (Вологда).

Напомним, дело слушалось с 2019 года по инициативе налогового органа, предъявившего претензии на 667 тыс. рублей. Судебным приставом-исполнителем ранее был осуществлен выезд по юрадресу должника и наложен арест на транспортное средство КАМАЗ.

На начало банкротного производства на предприятии числились около 20 человек.