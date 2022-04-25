Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Президент США Джо Байден поздравил Эмманюэля Макрона с переизбранием на пост главы Франции. Текст поздравления он опубликовал на своей странице в Twitter.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поздравляю Эмманюэля Макрона с переизбранием. Франция — наш старейший союзник и ключевой партнер в решении глобальных проблем. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего тесного сотрудничества, в том числе в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменению климата», — написал американский президент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 апреля во Франции завершился второй тур президентских выборов. Согласно предварительным итогам, лидирует Эмманюэль Макрон. Часть население Франции, выражая протест против таких результатов, вышла на улицы, устраивая беспорядки.

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