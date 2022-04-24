Вашингтон, 25 апреля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост главы Франции. Текст поздравления он опубликовал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Поздравляю Эммануэля Макрона с переизбранием. Франция — наш старейший союзник и ключевой партнер в решении глобальных проблем. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего тесного сотрудничества, в том числе в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменению климата», — написал американский президент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 апреля во Франции завершился второй тур президентских выборов. Согласно предварительным итогам, лидирует Эммануэль Макрон. Часть населения Франции, выражая протест против таких результатов, вышла на улицы, устраивая беспорядки.