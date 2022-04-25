Париж, , 02:36 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которую открыли полицейские в центре Парижа. Об этом 25 апреля сообщает Agence France-Presse.

Стрельба Niels Noordhoek

Они находились в автомобиле, который был остановлен полицией на мосту Пон-Неф. Во время проверки водитель неожиданно нажал на газ и поехал в сторону стражей правопорядка, из-за чего один из полицейских открыл стрельбу в целях самозащиты. Еще один человек, сидящий в машине, получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, после объявления предварительных результатов президентских выборов во Франции, во французских городах Париж, Ренне, Лион, Тулуза и Нант начались беспорядки и столкновения с полицией.

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